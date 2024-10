Kaneelirullipäev Milline on Pärnu maitsvaim kaneelisai?

Kätte on jõudnud aasta kõige kaneelisem päev: 4. oktoobril tähistatakse kaneelirullipäeva. Sel päeval on täiesti normaalne süüa kolm saiakest hommikusöögiks, viis lõunaks ja vähemalt paar tükki õhtusöögiks. Näib, et pärnakad ka nii tegid, sest kella 11–12 ajal polnud Pärnus kaneelirullipäeval mitmest pagariärist kaneelisaia enam saada. Teadjamad helistasid oma lemmikküpsetajatele ja broneerisid saiad.