Üleskutse: Raimond Valgre sünniaastapäeval võiks üle Pärnu kõlada tema muusika

“Kui ükskõik kes tunneb, et ta tahab ka tulla pilli mängima, siis klaver ja akordion on kohapeal olemas. Ja kui tal on omal Valgre lemmiklugu, mida ta on seni võib-olla ainult kodus omaette mänginud, siis nüüd on võimalus sellega esineda väga heatahtlikule ja südamlikule publikule. Või tulla laululehelt Valgre loomingut kaasa laulma,” kutsus Jantson.