Pärnu filmifestival peab avaõhtut Tõhela meiereis ning jõuab teatrifilmidega teatrisse

38. Pärnu filmifestival vältab 6.–20. oktoobrini Pärnu-, Viljandimaal, Tartus Eesti Rahva Muuseumis ning rahvusringhäälingu ekraanil. Festivali pealik Mark Soosaar lausus, et tänavune festival sai omale alateemaks “Seest suurem kui väljast” ja selle all on mõeldud inimsuhteid ühiskonna kõige väiksemas algrakus, milleks on vaja vähemalt kahe inimese kogukonda ehk peret, aga hõlmab väiksemaid külasidki. See on läbiv teema nendes viies dokumentaalfilmis, mis võistlevad ETVs eesti rahva auhinnale.