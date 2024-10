Maria talus kõlas Kaljo Raidi "Mõtiskluse” esmaettekanne

"Mul ei õnnestunud kusagilt teada saada, et seda teost oleks varem esitatud, kuna Raid kinkis mulle selle noodi 1970. aastatel ja see oli väga suures formaadis ning kui hakkasin oma noodimajanduses korda looma leidsin selle ja vaatasin dateeringut -1944. aasta septembris kirjutatud Nõmmel, vahetult enne tema lahkumist,” rääkis Allar Kaasik, kes on kohtunud 22aastaselt Tallinnast paadipõgenenud Kaljo Raidiga tema eluajal Kanadas.