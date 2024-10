Aasta õpetaja konkursi võitjate seas oli kaks pärnumaalast

Aasta klassiõpetaja tiitli teenis Tuuli Koitjärv Pärnu Vanalinna põhikoolist. Koitjärvele andsid tunnustuse üle tema õpilased Katarina, Kretelisa ja Karoliina Oviir. Õpilased iseloomustasid Koitjärve kui sõbralikku õpetajat, kes kohtleb kõiki võrdselt. Lapsed märkisid, et aasta õpetaja tunnis valitseb tore ja töine õhkkond, nad olid tänulikud, et neil on selline klassiõpetaja olnud.