Loodusvaatlus Seeni veel jagub. Lindudest kohtab rohkelt sabatihaseid

Pruunikasroheliste ja juba suisa raagus leppade keskelt hakkavad kaugelt silma vahtrad. Mõnes neist leidub kahvatuoranži või kollase kõrval leekivpunast. Küllap on need puud eriti värvilised nädala-poolteise pärast, kuid praegugi pakuvad nad silmailu. Kui kased ja haavad peaksid sügisvärvidega alt vedama, siis tavaliselt on just vahtrad ja remmelgad need, mis sombustesse päevadesse helgust toovad, seda vaat et kuu lõpuni välja.