Eesti keele oskus säästab Soome suursaadiku aega ja energiat

Pildistamisel ütlesite, et olete tagasihoidlik bürokraat. Suursaadikud enamasti ei tikugi avalikkuses esiplaanile. Palun tutvustage ennast.

Ma olen riigiteenija olnud 30 aastat. Mu karjäär algas Jeltsini ajal Moskvas. Venemaa oli teistmoodi. Seal oli nõrk lootus selles suhtes, et Venemaast saaks demokraatlik riik. See laps suri kiirelt ära, brutaalsust oli näha Tšetšeenia esimese sõja ajal. Sai selgeks, et naaber ei hakka käituma normaalselt, ja nüüd näeme, kuhu me jõudnud oleme.