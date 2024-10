GALERII Seljametsa seltsimajas kaeti eestlaste ja lätlaste laululaud

Trükise valmimist, tutvustamist ja mõlemas riigis toimuvaid festivale toetab Euroopa Liidu piiriülene Interreg Eesti-Läti koostööprogramm. Ettevõtmine algas oktoobris 2023 ja kestab tuleva aasta jaanuarini, ühise rahvalike laulude ja muusika tutvustamise toetus on 70 000 eurot, peale selle omaosalus. Juhtpartner on Läti ja projektijuht Sandra Lipska laulis kaasa Seljametsaski, kus üritus algas "Viljandi paadimehega", mille autor on lätlane Alfreds Vinters.