Linlased raiusid Kase-Metsa talukoha võsast välja

Üle õue kalpsavad jänesed, jalutavad metskitsed ja et talus kanu pole, noolis reinuvader pirnipuu all küpseid vilju.

"Kui karu siin käis, siis oli hea, et tuul oli teisest suunast, ta ei läinud mesipuude juurde," ütleb Viktoria, viidates mesitarudele, millest on kirjutatud mesinike liidu ajakirjas Mesinik 2022. aasta sügisnumbris pealkirjaga "Tavalised erilised tarud". Eriliseks teevad need suured maalingud, ühel kiisu, teisel kutsu.