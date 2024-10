Galerii Christi Küti etnograafiliselt pulmavaibalt leiab kõrvuti hobuse ja Facebooki

Autorinäitus sai teoks Eesti kultuurkapitali õppejõudude loomestipendiumi toel. “Väljapanekus on viimaste aastate vaibalooming, kus olen otsinud sümboolseid ja tähendusega mustrikirju, seletamaks eestluse tähendust nüüd ja praegu,” selgitas Kütt.

Kütt on 2005. aastast alates olnud Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias pärandtehnoloogia osakonna tekstiilieriala lektor, esimene põimvaip valmis tal 1998. aastal sama kooli diplomitööna: see oli pulmavaip Heimtali viinakööki. Lõputöö käigus said üle vaadatud Eesti muuseumide tekstiilifondidesse kuuluvad põimvaibad ning aastatuhande algul käis Kütt koos Anu Raua ja Heinz Valguga etnograafilisi vaipu ka kodudest otsimas. Näitusekülastaja saab sellest käigust osa Mark Soosaare ülesvõetud dokumentaalkaadrites.