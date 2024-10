Veiko Vahula Kümme aastat keemiaravi Pärnu haiglas

Pärnu Postimehes 17. septembril avaldatud arvamusartikkel „Kodulähedane ravi pole kulu, vaid tulukoht“ tekitas nõutust, sest keemiaravi on Pärnus olnud kättesaadav juba kümme aastat, mis tähendab, et Pärnu ja lähiümbruse patsientidel on võimalik saada ravi kodulinnas, ilma et nad peaksid selleks sõitma suurtesse keskustesse, näiteks Tallinna või Tartusse.