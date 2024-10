AIDAKE VALIDA Pärnumaa aasta toote konkursi finalistid ootavad teie hääli

Bioprügikast Brykkar

"Süüa tehes on sul käsi must ja siis sa ei saa kaant tõsta. Brykkari saad siis avada näiteks randmega," selgitab Anett toote eripära, täpsustades, et tegu on just prügikasti, mitte kompostriga. "See oligi meie mõte: et sorteerimisteekonna alustamist miski ei takistaks. Brykkar on meiesugustele lihtsatele inimestele, kes ei taha kompostida. Enne kui Pärnusse kolisime, elasime Tallinnas korteris, polnud aeda ega kohta, kus kompostida, ei tahtnud ka söefiltriga tegelda."