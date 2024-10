Taskuhääling Mis imeasi on hõbeKobar ja millega see tegeleb?

Teame hästi, et Pärnumaa rahvastik vananeb. Nii nagu Eestis tervikuna ja kõikjal arenenud riikides kogu maailmas. Hea tervise juures tegusaid ja ettevõtlikke eakaid on meie seas aina rohkem. Kuid kas me ikka kaasame neid alati oma igapäeva tegemistesse? Kas neil on võimalus jätkata töötamist, õppimist või vabatahtlikku tööd?