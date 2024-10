Vast alustanud tantsustuudio toob naeratuse taas näole

Pärnus Riia maanteel septembri keskel Krooni kohviku asemel avatud tantsustuudio menüüst leiab paari-bachata, aga ka lady style‘i soolotantsuna, mis arendab naiste plastikat ja millesse on põimitud bachata põhisammud. Kes ei tea, siis bachata on kaasakiskuv ja sensuaalne Lõuna-Ameerika tantsustiil, mis pärineb Dominikaani Vabariigist, kuid on nüüdseks muutunud eristuva rütmiga üleilmseks tantsuks.