Nädalast jäi kõlama Kuidas tehisaru Valgre “Joogilaulu” mudis

Kui hästi me aga tunnene Valgre loomingut tänapäeval? Kui veel paar-kolmkümmend aastat tagasi olid Valgre laulud paljudel otsast lõpuni peas, usun, et praegu on suurel osal meist raskusi mõne tema tuntud pala pealkirja meenutamisegagi. Võib kahtlustada, et praegustele noortele on Valgre nimi ehk suisa tundmatu.