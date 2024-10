Pärnumaa muusik pälvis Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia

Frederik Küüts, artistinimega Fredi, on noor eesti kitarrist, kes on õppinud hinnatud kitarristide Marek Taltsi ja Mart Soo käe all. Loomingulist eluteed alustas kitarrist juba 17aastaselt, mil koostöös Erko Niidu ja Laura Junsoniga ilmus tema esimene EP. Muusik on läbi aastate salvestanud lugusid ja esinenud live-kitarristina artistidega nagu Stefan, Sander Mölder, BEYOND-BEYOND, Jüri Pootsmann, Yasmyn. Tänini esineb Küüts aktiivselt muusikutega nagu Anett, Nublu, Noep ning Alika.