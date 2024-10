Saardes tuuritab kultuur sügisest kevadesse

Saarde abivallavanema Külli Karu jutu järgi vormus tuuritamise mõte paari-kolme kohtumisega vallavalitsuse, kultuuriasutuste ja kollektiivide juhtidega. “Arvasime, et sügistalvine aeg on parim, sest suvel tuleb laulupidu ja kollektiivid on proovidega hõivatud ning suvesse jäävad ka puhkused, aga läbi talve kord kuus valla erinevates paikades pühapäeviti kontserdi andmine sobis ja iga ürituse eel koostab selle korraldaja ka kava,” lausus ta.