SUUR PILDIGALERII Pärnumaa ühe pikema traditsiooniga jooksu võitsid Anu Piiroja ja Franko Reinhold

Ühes minuga startis tol päeval, kas 7,5kilomeetrisele jooksule-kõnnile või lastejooksudes üle 200 spordisõbra. Eestvedaja sõnutsi on see tavaline taks ja igal aastal saadakse sarnane number kokku.

“Eks see on eestkätt oma küla jooks, aga kõik külalisedki on teretulnud. Ikka tore, et tullakse. Oleme juba nii kaua teinud, aga kui jooksjaid jätkub, teeme edasi!” rõõmustas alates 1984. aastast Tõstamaal sügiseti mõõduvõtmist vedanud Toomas Rõhu.