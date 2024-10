Kohver Tiit Madissonile ja süda tüdrukule: aastanäitus toob Pärnusse kokku Eesti skulptorite loomingu

Eesti kujurite ühenduse aastanäitust "Skulpturism" avades lausus Piret Bergmann Pärnu linnagalerii nimel, et ei mäleta, kas raekojas on kunagi varem nii palju skulptuure korraga olnudki. Igatahes on teostest loodud põnev maailm Eneken Maripuu ja Paul Männi kureerimisel.