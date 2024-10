Kas varjata või ei? Mängi lihtsalt surnut!

Lancit tunnistas, et mõtleb ja toimib nagu Nietzsche, kes ütles amor fati (ld k 'armastus saatuse vastu'). Niimoodi kirjeldatakse suhtumist, kui inimene näeb kõike, mis tema elus juhtub, hea või vähemalt vajalikuna. „Võib-olla ma olen haige põhjusega. Olen haige, et avaksin silmad. See (lause) on nagu suhe mu tütarde ja mu filmi vahel ehk väga õrn, habras,” rääkis filmi autor.