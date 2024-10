SUUR PILDIGALERII Viola Hambidge krooniti Jõulumäel Eesti karikavõitjaks

"Tahtsime, et võistlusväljund oleks ka nendele sportlastele, kes pole keskmaajooksjad, kellele jääb kolm-neli-viis kilomeetrit pikaks. Sprinteritele-hüppajatele, kes muidu sügiseti võistelda ei saa, on 500 meetrit ideaalne. Võistlus näitas hästi, et selline distants on väga vajalik: võrreldes eelmise aastaga osalejate arv põhimõtteliselt kahekordistus," analüüsis Mihkels, kes ühtlasi on alaliidu noortekomisjoni liige.