Loodusvaatlus Talv koputab uksele

Märke sellest, et liigume talve suunas, on täheldada võinud mitu kuud, kuid just viimasel nädalal on lehed silmanähtavalt värviliseks muutunud. Puud kolletasid minu meelest kõigest päeva-kahega, kõige vihmasematel päevadel. Nüüdseks on värvilised nii vahtrad, haavad, remmelgad, pärnad kui kased, vähemalt need, kellele on lehti jagunud oktoobrissegi.