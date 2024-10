Jaanus Ots, Kaido Lüll Unistus Pärnu pataljonist ehk Milleks meile kaitseväe üksus?

Pärnu on Eesti ajaloos mänginud olulist rolli sõjaliste rajatiste ja kaitseväe üksuste paiknemiskohana. Strateegiline asukoht, logistika, koostöövõimalused Kaitseliidu ja rahvusvaheliste liitlastega ning piirkondliku majanduse toetamine on vaid mõni põhjustest, mis viitavad sellele, et kaitseväe üksuse naasmine Pärnusse on hädavajalik samm nii riikliku julgeoleku kui kohaliku kogukonna ja laiapindse riigikaitse vaates.