Teadlaste uurimusest selgus, et jaanuaritormi veetaseme tõus olid haruldane juhtum

Mereranniku paremaks haldamiseks ja turvaliste ehitiste planeerimiseks on vaja teada kõrge ja madala veetaseme tekke tõenäosust Eesti vetes. Selle selgitamiseks kasutasid Tallinna tehnikaülikooli teadlased üle 60 aasta jooksul kogutud mõõtmisandmeid.



Liivi lahes ja Eesti rannikul on veetaset mõõdetud juba kaua aega. Digiandmebaasides on olemas vähemalt 60 aasta kohta andmeid, mida on kogutud eri sageduse ja järjekindlusega.

"Koondasime kõik andmed, seejärel töötlesime ja analüüsisime neid, et leida vastus küsimusele, kui tihti korduvad väga kõrged ja madalad veetasemed. Tulemused edastasime eri korduvusperioodidele (ehk siis kordumine üks kord x aasta jooksul) vastavate väärtustena," avaldas uuringu üks autoritest, Tallinna tehnikaülikooli küberneetikainstituudi lainetuse dünaamika labori teadur Rain Männikus, kes koos professor Tarmo Soomerega põhjalikult teemat uuris.

Valim koostati nii, et igast mõõtejaamast leiti aastased maksimaalsed ja minimaalsed veetasemed, mille põhjal saadi teoreetilised ekstreemväärtuste jaotuse kõverad. "Neile kõveratele vastasid eri veetaseme väärtused näiteks 100aastase korduvusperioodi korral. See tähendab, et üks jaotuse kõver ennustas teistsugust väärtust kui teine," selgitas Männikus.

Teadlaste jutu järgi on varasematest töödest selgunud, et mõistlik on kasutada just nende jaotuste keskmist. Nii oli võimalik näiteks ennustada Virtsus esinevat veetaset 20-, 50- ja 100aastase korduvusperioodiga. Samamoodi leiti tulemused veel üheksa jaama kohta, millest kaks asuvad Lätis.