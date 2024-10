Nädalast jäi kõlama Karje tundetarkuse järele

Ajakirjanduseetika koodeks sedastab, et vanemate vaidlusi laste hooldusküsimuste üle üldjuhul ei kajastata. Sel puhul on meediamajad valinud teisiti. Mina arvan, et põhjendatult. Aga kas kajastus on olnud hea ja tasakaalus ning keskendunud ühiskonnas olulisele, mitte lihtsalt sellele, mis publikule huvitav, selle üle võiks aru pidada küll.