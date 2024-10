Pildid Argipäev tipphooajal Kabli linnujaamas

Igal sügisel võtavad rändlinnud ette pika teekonna pesitsusaladelt talvitusaladele. Tänu lindude koondumisele ja tavalisest tihedamale linnuliiklusele on see parim aeg neid rõngas-tada.



Keskkonnaagentuuri Kabli linnujaamal algas sel sügisel 56. hooaeg. Möödunud 55 hooaja jooksul on siin rõnga jalga saanud 738 695 lindu, kellest kõige arvukam liik on pöialpoiss. Neid on selle ajaga kokku rõngastatud 208 245 isendit. Üheks erilisemaks leiuks võib nimetada aga ida-kaelustäksi, kes Eestis esimest korda rõngastati 2021. aastal. Linnu levikuala jääb Eestist 1500 kilomeetrit ida poole ja meie juurde satub ta vaid eksikülalisena. Tegu on rästaslaste sugukonda kuuluva linnuga, kelle lähimad pesitsusalad asuvad Loode-Venemaal Valge mere ääres.



Pöialpoiss. Foto: Merike Lipu





Kabli linnujaam tegutseb augusti lõpust oktoobri lõpuni. Sügisrände kõrgaeg Kablis hõlmab harilikult septembri viimast ja oktoobri esimest kümmet päeva. Ettevalmistustööd algavad aga juba augusti keskel, mil hooldatakse püünisealal asuvat roht- ja puittaimestikku ja paigaldatakse sõrestikule võrgulina. Püünis valmis, seatakse üles loorvõrgud, mis on organiseeritud liinideks. Jaam saab töövalmis tavaliselt augusti lõpuks ning siis võib lindude sügisrände ametlikult avatuks lugeda Kabliski.

Milline näeb välja argipäev rände kõrghooajal Kablis?

Iga päev on linnujaamas eriline. See, millised liigid ja kui arvukalt linde sel päeval rändel on, sõltub nii kellaajast, kuupäevast kui ilmaoludest.