Sügisesed käsitöötrendid: kõrvitsad võiks võõbata kriitvärviga ja tõrud katta säraga

Sel hooajal segunevad käsitöömoes ajatud tehnikad nüüdisaegsetega. Kindel on, et vihmasel päeval soojas toas kodus ilu loomiseks mõnd meisterdamisprojekti ette võttes peletate ühtlasi sügismasendust.

1. Nõelviltimine

Nõelviltimine on tõusnud selle sügise kuumimaks trendiks. Villast pehmete objektide vormimine on üpris lihtne tehnika, kuid kes viitsib vaeva näha, saab ka üsna keerukaid kujusid valmistada. Nõelvilditakse kõikvõimalikke kaunistusi, kuid popimad on loodusandide ja metsloomade figuurid.

2. Vaigukunst

Epoksiidvaik on jätkuvalt popp. Puhas ja viimistletud välimus, mitmekülgsed kasutusviisid, kõikvõimalikud värvid – need meelitavadki käsitöölisi vaigukunsti manu. Värvid on tänavu epoksiidvaigust ehete ja kodukaunistuste valamisel esikohal.



Epoksiidvaigust meisterdamine. Foto: Shutterstock

3. Kriitvärviga võõbatud kõrvitsad

Halloween‘i pärast on kõrvitsatest kujunenud sügisese kodukaunistamise oluline element. Tänavu on uudne ja moodne kõrvitsad kriitvärviga pastelsetes toonides üle värvida. See on väga lihtne projekt, mida ette võtta, kuid tulemus on eriline ja pilkupüüdev ja šikk.



Kõrvitsate ülevõõpamine on trendikas. Foto: Shutterstock





4. Sädelevad tammetõrud

Sädelusega võib võõbata tammetõrusid, käbisid, pähkleid. See töö on jõukohane igas vanuses meisterdajale. Sädelevaid tõrusid või käbisid on hea kasutada lauaseadetes või iseseisvate kaunistustena, kuid paari kuu pärast kindlasti ka kodus jõulumeeleolu luues.



Tõrud, käbid, pähklid sobivad sädeluse või säravate värvidega katmiseks. Foto: Shutterstock

5. Kuivatatud lilledega kõrvitsad

Tühjaks uuristatud kõrvitsast saab ägeda lillevaasi, sellest oleme Pärnu Postimehe veergudel varemgi kirjutanud ja selle kohta juhatust andnud. Tänavune trend suunab kasutama kuivatatud lilli, mis püsivad kauem.



Kõrvitsasse passib seada kunstlilled. Foto: Shutterstock