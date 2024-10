Pärnu linnavolikogu näitas Lemmetsa tuulepargile punast tuld

Põlise Lemmetsa küla elaniku Viktor Ilini kodust jääks lähim tuugen 1,3 kilomeetri kaugusele. Tema majapidamine on alale üks lähimaid, sestap on ta võtnud ümberkaudsete elanike arvamuse kogumise enda peale.

Ilini jutu järgi soovitakse ehitada lagedale alale. Tuulikute ja majade vahele ei jää isegi metsa ega võsa. Ta lisas, et see on lindude rändekoridor. Sulelised toituvad nendel põldudel.