Karmen Koppel Me peame taas rääkima koolikiusust

Võib kahjuks arvata, et selline olukord ei esine üksnes ühes linnas ja ühes koolis ehk et kiusuga on selle poolteise kuu jooksul tulnud kokku puutuda selle küllaltki paljudel lastel Eestis. Sestap on oluline koolikius taas luubi alla võtta.

Kiusu laastavast mõjust on räägitud omajagu. Tehtud on filme, Endla teatri laval näeb etendust „Kurjus“, mis räägib vägivallakogemusest just läbi 15aastaste poiste silmade. Koolivägivalla mõjust on koolides rääkimas käinud kunagised vägivalla ohvrid ja meedias on oma lugusid jaganud emad, kelle laps koolikiusu tõttu endalt elu võttis. Seega ei ole teema ühiskonnas enam uus ega tundmatu.