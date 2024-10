Vaprus teenis üliolulise võidu ja põgenes ohutsoonist

"Võit on võit: kolm punkti on meie ja siit on hea edasi minna," tõdes FC Florast laenul olev keskväljamees, kes sai kirja oma elu kolmanda tabamuse kõrgliigas. "Mängu algus oli natukene keeruline: me ei saanud täpselt aru, kuidas pressida. Aga kui umbes 15. minutil saime selle paika, siis läks mäng meie kätte ja lahendasime enda võimalused ära. See võit tähendas meile palju: kohustuslik, pidi tulema!"