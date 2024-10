Piret Jeedas Dialoog annab võimaluse rääkida eriarvamusel inimesega

Edasi uurides võiks küsida, et kui toimub dialoog kahe või mitme inimese vahel, siis milline see on? Kes kui palju sõna võtab? Kas kõik soovijad saavad kordamööda sõna? Kas inimene kogeb, et tal on võimalus oma mõtteid ja seisukohti julgesti väljendada? Kas ta tunneb, et teda päriselt kuulatakse? Või vastupidi: inimene kogeb, et ta ei saa oma mõtteid lõpuni väljendada, talle segatakse pidevalt vahele ja tema vaatenurki ei julgeta isegi kaaluda. Mõnikord neid isegi halvustatakse. Nende küsimuste valguses võib jälgida suhtluskultuuri oma elus ja töös, mõnes virtuaalses töörühmas, jututoas või eri suhtlusplatvormidel.