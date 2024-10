Galerii Põhja-Pärnumaa valla sünnipäeval anti üle valla aukodaniku tiitel ja vapimärgid

Tootsi hooldekodu juhataja Pille Jaasi sõnade kohaselt on tema Vändra kolleeg super inimene. "Kui endal on juhe kokku jooksnud ja vaja arvud õigesse paika panna, siis on kindel, et Silje saab aidata. See, kuidas ta numbritega žongleerib, avaldab muljet. Ka suurte arvudega rehkendamine saab temal enne valmis, kui teine jõuab kalkulaatori tööle panna," imestas Jaasi ja kiitis, et Langile on inimeste abistamine ja hea sõnaga meeles pidamine elustiil, mitte töö ega hobi. "Ta on hea, lahke, leidlik inimeste inimene."