Eestlased lennutavad edukalt taldrikuid

Maaklerina töötav Lints rääkis, et tema esimene kokkupuude ultimate frisbee’ga oli 2004. aastal Vigala spordipäeval, kus seda mängu demonstreeriti. Kuna see hakkas talle väga meeldima, pandi koolikaaslastega peagi kokku võistkond, et koos mängida ja harjutada. "Kuigi esimest korda mänguga kokku puutudes võib see tunduda keeruline ja tehniliselt raske, siis natuke harjutamist ja saad aru, kui tore ja mitmekülgne see mäng on," kinnitas pärnakas.