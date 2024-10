Käteta muusik: Inimesed näevad ikka seda, mis on puudu. Nad ei näe võimalusi

Klieser tunnistab, et on tippu jõudmiseks pistnud rinda raskuste ja pettumustega. See kõik on teda aga tugevamaks kasvatanud. “Kui sa oled sündinud sellisena nagu mina, on kõik alguses raske, absoluutselt kõik. Iga asi siin ilmas on mõeldud kätega inimestele, pidin hakkama sellele probleemile lahendusi otsima,” tõdeb ta, et alguses oli iga liigutus raske katsumus, ukse avamisest söömiseni. “Aga kõigele on lahendus – selle sain juba väga väiksena selgeks ja sellest olen alati juhindunud.”