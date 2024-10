Pärimusmuusik Regina Mänd andis välja debüütalbumi nimiloo “Smultronställen”

Loo nimi “Smultronstället” tähendab rootsi keeles südamelähedast, isiklikku ja võib-olla natuke salajast paika, kuhu on alati hea (tagasi) minna. See võtab hästi kokku Reginamandnessi olemuse: seiklused ja kodutunde otsimise nii muusikalises kui geograafilises mõistes. Loos musitseerivad Männi kõrval muusikud Antti Lähdesmäki (klaver, Soome) ja Magnus Heeboll Jacobsen (löökpillid, Taani).

Reginamandnessi debüütalbum näeb ilmavalgust selle aasta novembris nii digitaalselt kui vinüülina. Album koosneb üheksast loost, mis valminud viimase nelja aasta jooksul, kui Mänd on elanud Rootsis, Eestis ja Ungaris. Inspiratsiooni on ta ammutanud nii eri maade pärimusmuusikast kui isiklikest kogemustest võõrsil elades.

Mänd lisas, et oma autoriloomingus on teda tugevalt mõjutanud pärimus- ja tantsumuusika traditsioonid ning oma olemuselt on see pärimusmuusika uudislooming. Lugude seaded on tihedalt seotud improvisatsiooni ja rütmimuusikaga, kaotamata siiski tantsulisust, mis on pärimuslikule muusikastiilile omane.