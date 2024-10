Non Grata tuuritas oma tegevuskunstiga Hiinas keelu kiuste

Pärnust alguse saanud tegevuskunstirühmitus Non Grata astus oma sügisesel tuuril üles viies Hiina linnas, igaühes neist toimusid Non Grata näitused, vestlusõhtud, töötoad ja loengud. Tuuri kuraator oli Cai Qing.

Han Tao kunstimuuseum on avalik kunstimuuseum, mis keskendub avangardistlikule kunstile ja kunstifilmile ning korraldab sealhulgas rahvusvahelist kultuurivahetust ja residentuure. Muuseumi juhataja Han Tao on Hiinas tuntud kunstnik ja filmirežissöör ning tema julgus sellisel ajal eksponeerida Non Grata suurnäitust koos nädalase rahvusvahelise tegevuskunstifestivaliga on imetlusväärne. Kohe teisel päeval külastas näitust kohaliku regiooni kultuuriminister ja seejärel salapolitsei viieliikmelise üksusega. Nad uurisid põhjalikult näituse iga eksponaati, videot ja pildistasid üles kõik Non Grata raamatute leheküljed. Hiina tavapublikut seejärel performance‘itele ei lubatud.