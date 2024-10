Vambola Paavo turismimaksust Ainult ahneks ei tohi minna …

Kes palju reisinud, on Vahemere maades tasunud turismimaksu. Nõukogude aja lõpul ja 1990. aastate algul oli meilgi kuurordimaks ja see tuli tasuda Saare- ja Hiiumaale sõidul. Sugulased võtsid Kuressaares või Kärdlas külaliskaardi, tasusid selle eest kolm rubla. Kaardiga sai sõita terve aasta. Minu Kuressaares elanud tädi saatis selliseid kaarte aastatel 1989–1992 üksjagu. Organiseeritud reisigrupid said maavalitsuse kaudu samuti kaarti taotleda. Nüüd räägime elavalt unustatud vanast.