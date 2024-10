Kui veel möödunud nädalal sain rõõmustada, et sügis on puudele pisutki värvi jaganud, siis oli tarvis vaid paari ööd, et päikesekollased lehed järsku tuhmpruuniks muutuks. Lehed langesid seega üllatavalt järsku. Nüüdseks on mitmel pool juba tunda novembri hõngu. Lepad on suuresti lehetud ja sel nädalal puhuvad tuuled kangutavad jõudsalt haava- ja vahtralehti. Kollaste tippudega kasedki on paari nädala pärast möödanik.