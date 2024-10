Galerii Soe sügis on aidanud Pärnu uue silla ehitajad tagasi graafikusse

Eelmisel nädalal oli ehitajatel pärast suvist sillakaare sammastele sõidutamist käsil järgmine suurem töö: kaarsilla tekiplaadi betoonimine, mis kestis 12 tundi. Pikal tööpäeval veeti sillale 600 kuupmeetrit betooni, mis 30 betoneerijaga ligemale 2800 ruutmeetri suurusele tekiplaadile paika pandi.Kuna ilm on soodne ja päeval näitab termomeeter kümmekond plusskraadi või rohkemgi, käib silla ümber ka hoogne tee-ehitus ja haljastajadki annavad istutustöödel kätele valu: silla kesklinnapoolses osas paigaldatakse asfalti ning turboringristmikule ja ohutussaartele ilmub iga päevaga juurde puid ja muid taimi.

Jõkke ehitatud sulundseinad ja kaks ajutist sammast on pärast 1200tonnise sillakaare oma kohale sõidutamist veest eemaldatud ja jõelt avaneb sillale hoopis teistsugune vaade kui mõni nädal tagasi.

“Nüüd on sillaehituse kõik suuremad tööd tehtud ja see näeb juba silla moodi välja,” on silda ehitava INF Infra OÜ juhatuse liige Robert Sinikas tööde edenemisega rahul. “Kui suvel jäime mõne hilinenud tarne tõttu töödega plaanitust pisut maha, siis nüüd oleme taas graafikus.”