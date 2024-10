Taskuhääling Eliisabeti koguduse uus õpetaja Toomas Nigola Pärnusse naasmisest: Ülemuse hääl on ikka jumala hääl ja seda tuleb uskuda

Viimasel ajal on palju olnud juttu usundiõppe viimisest koolidesse. Milline on teie seisukoht, on see vajalik?

Arvan, et see on päris mõistlik, sest ega eestlane nendest asjadest palju tea. Elame siin Eestis natuke veidras keskkonnas. Eestlased ja tšehhid ja mõned rahvad on veel, kelle seas on väga väike protsent, kel on teadlikult mõtestatud religioosne maailmapilt olemas. See on väga ebanormaalne ses mõttes, et enamik maailma rahvaid ja riike on ikkagi sellised, kus see on loomulik osa inimese identiteedist: milline on ta usk, mis kirikus ta käib või mis iganes vormis on religioon endale rakenduse leidnud. Aga igal juhul on usk oluline osa sellest, kes ta on ja milline on tema kultuur. Kui me seda ei teadvusta endale, siis on hõlbus endale ette kujutada, et kõik inimesed on nagu meie, et see on normaalsus, ja kui siis satume mõnda teise keskkonda või suhtlema inimestega, kelle mentaliteeti ja mõttemaailma on kujundanud muud kultuurid, kus religioonil on väga tähtis roll, siis me oleme hädas ja võime teha päris suuri suhtlemisvigu. Lihtsalt teadmatusest.