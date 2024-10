Üleskutse Tudengid korraldasid farmiloomade heaks kõrvitsakampaania

Pärnu kolledži tudengile Marie Kristiin Lahesoole tuli nädalavahetusel mõte teha head. Umbes nädalaga loodetakse koguda 30 kõrvitsat, et need siis Lääneranna valda Ranna rantšo asukatele maiustamiseks viia.

"Oleme eesmärgiks seadnud koguda sellise koguse kõrvitsaid, et ei peaks päris veoautoga ära viima. Võtame käru ja viime ise kohale," selgitab Lahesoo.

Hoolealustele hakitakse viljad pooleks või neljaks, mõnele aga riputatakse sootuks lae alla. "Mulle meeldib natuke kitsi kiusata, et neil tuleks vaeva näha ja oleks tegevust. Loomad vajavad tegevust!" teab Arula, kel tänavu taimekasvatuseks mahti polnud. "Loomadele-lindudele maitsevad puu- ja juurviljad väga, see on neile magustoit. Inimesed ikka toovad meile küll ülekasvanud kurke, liiga suuri peete, ussitanud kaalikaid – meie loomad söövad heameelega kõike."