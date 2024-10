Nalja ja naeru tuleb Marta Lotta Kuke väitel tõsiselt võtta

Me otseselt mingisuguseid rolle kogu aeg ei võta, oleme meie ise. Mingitel hetkedel Piip või Tuut kehastuvad mõneks raamatutegelaseks või loevad mõnda lõiku, aga mina olen ikkagi kogu aeg Marta Lotta. Lavastus on suuresti trupiloomes sündinud, palju on improvisatsiooni, kuid dramaturg Indrek Koff on aidanud mõtted ka sõnadeks sättida ning saame kinnitada, et etendusel on nii algus kui lõpp ja kõik, mis sinna vahele jääb.