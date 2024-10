Galerii Maakonna aasta maaraamatukoguhoidja töötab Tori vallas

Ene Michelis on kolleegide jutu järgi on heatahtlik, abivalmis, konkreetne ja otsekohene ideede generaator, kes oskab kaasata kõiki osapooli. Töökaaslased räägivad, et tema sõnal on vallas kaalu, tema ettepanekutega arvestatakse ja raamatukogud on kaasatud valla kõigis tegemistes.