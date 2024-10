Tänavaküsitlus Mida arvavad inimesed äsja alanud restoranide nädala hindadest ja kas lauad on juba kinni pandud?

Kas teate, et reedel algas peakokkade õhtusöögiga kontserdimajas Pärnu restoranide nädal? Järgneva üheksa päeva jooksul avaneb kümnendat korda toimuval toidunädalal hea võimalus nautida maitsvaid roogi ja väisata restorane, kuhu muidu ehk ei satukski. Sööma ootab 34 eriilmelist suvepealinna söögikohta, kus 29 või 39 euro eest saab maitsemeeli erutada eel-, pea- ja magusroast koosneva erimenüüga. Uurisime päev enne teemanädala algust inimestelt, kas nad on sellest kuulnud, kuhu on kohad kinni pannud ja miks selline üritus Pärnule vajalik on.