Intervjuu Henri Christofer Aavik: Dirigeerisin ühe käega edasi, teises käes telefon

Ma tahaks loota. Teada on, et kaloreid see kulutab, selles ei kahtle keegi. Mul ei ole kaloreid väga kulutada vaja (naerab). Olen üsna hea isuga, aga võib-olla see ei paista välja. Öeldakse küll, et füüsilist vormi see siiski arendab ja väsimusega on nii, et muusikategemine annab nii palju tagasi ja suhtlus aktiveerib sind sedavõrd palju, et sa ei saa lõdvaks lasta, samal ajal kui motoorselt midagi teed. Dirigeerimise jooksul oled mõttega nii kaasas, et väsimus tuleb tavaliselt millalgi hiljem. Dirigendil läheb proovis aeg alati väga kiiresti ja kui on olnud hea proov, siis on lõpus selline tunne, et teeks edasi praegu, võiks veel midagi otsida ja proovida.