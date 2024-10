Visnapuu hinnangul oli ürituse õnnestumiseks reede õhtul ametis kokku 14-15 kokka ja tosin teenindajat. Juubelihõngulise pidusöögi üks vau-momentidest oli Visnapuu arvates esmakordselt toimuv pimekäik. "Vanasti olid vahekäigud ehk maitsepuhastajad, seekord on vahekäik pimekäik, inimesed panevad klapid silmade ette ja söövad, siis räägivad, mida nad tunnevad. Lõpuks peakokk ütleb, mida tegelikult söödi," on ürituse kuraator elevil. "Teine asi, mis on äge, et põhirooga teevad naised. Seda pole varem olnud. Põhiroog on kõige uhkem, kõik arvavad seda. Minu jaoks on see põnev. Kolmas üllatus on see, et Masterchef-i võitja on kutsutud, tema teeb ühe käigu."