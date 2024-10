SUUR PILDIGALERII Rannajooksul liikus üle 1100 spordisõbra ja Kahe Silla klubi jätkab järgmiselgi aastal

“Äge liikumispidu! Kui on ikka üle tuhande osaleja, siis on ka Eesti mõistes tegemist väga suure liikumisüritusega,” rõõmustas peakorraldaja, kelle sõnutsi elavdati sellisel sombusel ajal tublisti Pärni siseturismi, tuues kokku osalejaid üle Eesti ja üle poolesaja Lätistki. “Taastasime oma elujõudu – nüüd saame välja öelda, et vaatamata vahepealsetele kahtlusnootidele, korraldame ka järgmisel aastal.”