Kolumn Kas on liiga palju palutud, et linnatänaval kummi ei vilistaks?

Linnatänavad ei ole driftimiseks, selleks sobiv ringrada on kiviviske kaugusel.

Pühapäeva õhtul Jannseni tänaval jalutades ehmusin olukorra peale, kus tundsin, et ka kõnniteel võib elu silme eest läbi joosta. Miks autojuhid, kes enda elunatukesest ei hooli, ei mõista, et kaasliiklejate elud on tähtsad?