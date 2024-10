Eesti rekord 18 meetri harjutuses on nüüd 588 (293+295) silma. Ühtlasi on tegemist absoluutse tippmargiga: meeste parim tulemus on 578, mille saavutas 2016. aastal pealinna Sagittariuse vibuklubi sportlane Jaanus Gross. Nagu mainitud, oli eelmine naiste rekord samuti 578 ja selle püstitas 2020. aastal viljandlanna Laura Nurmsalu.