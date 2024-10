Andres Tölp: Vedasime majast välja 18,5 tonni prahti. Töö käib Templi taasavamise nimel

Tookord tegime juttu sellest, et Mere puiestee 22 krundi omanik on Pärnu linn, aga hoonestusõiguse omanik OÜ LSV Holding ja kuna neil on kohustus hoone väljast korda teha, otsivad nad seepärast sinna uut sisugi. Värske värvi saanud laudis näeb nüüd tõepoolest kenam välja ja võib loota, et peatse muusikute kogukonnakeskuse sissepääsu ümber ei kooru enam seintelt tükke, kui mõne kuu pärast uksed avanevad.